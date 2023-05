Smoczą nadal po kocich łbach. Na remont ulicy zabrakło pieniędzy

Koniec Szczecina, czyli ulica Smocza zbudowana ze wszystkiego co tylko można.

Ulica Smocza w Szczecinie położona jest w Podjuchach, tam gdzie się kończy granica miasta i wjeżdżamy do Puszczy Bukowej. Jest w złym stanie i od lat nie może się doczekać kapitalnego remontu.

Mierząca prawie 600 metrów jezdnia wykonana jest ze wszystkiego co tylko można: kostka brukowa (zapada się, a w wielu miejscach wystaje) przechodzi przy wjeździe do puszczy w połamane betonowe płyty, dziury są zalane asfaltem lub też zasypane piachem. W wielu miejscach studzienki kanalizacyjne niebezpiecznie wystają. Jak na ironię urzędnicy ustawili na niej ograniczenia szybkości do 30 km/godz., ale mało kto odważy się jechać szybciej w trosce o własny samochód.

Ulica od wielu lat nie może doczekać się remontu kapitalnego. Władze miasta przekładają terminy remontu z roku na rok i nic się nie zmienia. Dwa lata temu wiceprezydent Michał Przepiera zapewniał skarżących się mieszkańców, że

...