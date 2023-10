Ślepe stosowanie prawa? Przejścia (sugerowane) po przejściach

Brak bezwzględnego pierwszeństwa pieszych na tzw. przejściach sugerowanych nie wymusza na kierowcach zmniejszenia prędkości. Dlatego wielu szczecinian domaga się przywrócenia tradycyjnych „zebr" tam, gdzie zostały zlikwidowane. Szczególnie w bliskości placówek oświatowych. I przy chodnikach u zbiegu ulic, gdzie nawet skrzyżowania są zastawiane samochodami, więc - przez braku dobrej widoczności - piesi są w niebezpieczeństwie.

Na Starym Mieście - skąd pięć lat temu tzw. przejścia sugerowane rozlały się niemal po całym Szczecinie - mieszkańcy domagają się przywrócenia tradycyjnych „zebr". W trosce o bezpieczeństwo pieszych, w tym dzieci idących do szkół. Podobnie postępuje wiele innych rad osiedli, działających w imieniu mieszkańców zatroskanych o stan bezpieczeństwa na swym terenie.

„Ulica Królowej Jadwigi jest dla mieszkańców bardzo niebezpieczna. Kierowcy jadą z nadmierną szybkością. Pisaliśmy do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, aby przywrócić pasy przynajmniej dla dzieci idących do szkoły" - napisała do „Kuriera" Grażyna Staszczyk, przewodnicząca Rady Osiedla Śródmieście

