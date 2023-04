Seniorka ukarana za brak konta? Prawie rok czeka na dodatek osłonowy

Arłukowicz? Przedstawiciel specjalny, omniplenipotent Donalda Tuska... To jak to tak...?

Co na to Bartosz

@lud-urzednik nie tworzy przepisow tylko je egzekwuje,pretensje prosze kierowac do parlamentu.wystarczy edukacja osob starszych odnosnie posiadania konta w banku no ale nie w tym kartonowym panstwie ,tu sie nie da

Lud

2023-04-25 08:16:36

Empatia to wada w gronie urzędników UM ale tupet i bezduszność to zielone światło do 40 letniej kariery