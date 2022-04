SBO: długo oczekiwana realizacja. Zielone przystanki – szczeciński wzór

To jeden ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego: innowacyjny, wspierający adaptację do zmian klimatu, ekologiczny. W realizację zostały zaangażowane również szczecińskie uczelnie: Akademia Sztuki oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. To za ich sprawą wkrótce ma szansę się poszerzyć katalog mebli miejskich - o oryginalny projekt zielonego przystanku, który będzie odzwierciedlał specyfikę i wysoki standard marki „Zrobione w Szczecinie".

„Zielone przystanki", czyli „wiaty przystankowe z zielonymi dachami, obsadzone roślinnością ekstensywną oraz ogródkiem deszczowym, zasilane deszczówką, w których konstrukcji wykorzystano by kolorowe kwiaty i pnące rośliny, dające sporo cienia i pozwalające odpocząć". Obniżające w upały temperaturę otoczenia nawet o 7 stopni Celsjusza, a których odpowiedni dobór miałby zapewnić obecność zieleni przez cały rok. I to w miejscach, gdzie jej najbardziej brakuje, czyli w punktach o największym natężeniu ruchu.

Pomysł na zielony mebel miejski

Autorem tego projektu - jednego ze zwycięskich w edycji SBO

