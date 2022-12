Reorganizacja Urzędu Transportu Kolejowego. Nowy oddział od stycznia w Szczecinie

Od 1 stycznia 2023 roku będzie zmiana w terytorialnym podziale zadań pomiędzy oddziałami Urzędu Transportu Kolejowego. W Szczecinie powstaje nowy oddział terenowy. Poinformował o tym na niedawnej konferencji „Intermodal in Poland" Michał Jaworski, naczelnik Wydziału Analiz i Monitoringu w UTK.

- To będzie ósmy oddział terenowy, do tej pory było ich siedem - zapowiedział Michał Jaworski. - Będzie się zajmował sprawami kontroli transportu kolejowego w województwach zachodniopomorskim i lubuskim. Do tej pory to było inaczej podzielone między województwami.

Siedziba nowego oddziału w Szczecinie znajduje się przy al. Wojska Polskiego 184 C. Obecnie trwa rekrutacja pracowników, w tym inspektorów.

- Od stycznia już oficjalnie będzie działał, tak że zapraszamy do kontaktu - dodał M. Jaworski.

Z tej decyzji zadowolony jest m.in. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

