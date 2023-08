Rękopis „Quo vadis” dotarł do Szczecina

W salonie wydawnictwa Goldenmark Librarium przy placu Żołnierza Polskiego w Szczecinie można obejrzeć rękopis powieści „Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Kto chce kupić tę wierną replikę (faksymile), musi wydać 16 tys. zł. Zostały wydane tylko 94 numerowane i ręcznie sygnowane egzemplarze.

- Dzięki temu rękopisowi możemy zobaczyć, jak wyglądał proces twórczy pisarza, przenieść się do jego czasów, do jego gabinetu, zobaczyć, jaki miał styl pracy - opowiada Marcin Lenar z Goldenmark Librarium. - Akurat Sienkiewicz dużo skreślał, dopracowywał tekst. To unikatowa rzecz. Jest wydana z najwyższą starannością, z zastosowaniem technik, których na co dzień się nie stosuje. Odtworzenie czegoś takiego wymagało ręcznej obróbki oraz pracy introligatorskiej nad czymś, co jest częścią tego faksymile, czyli opakowania, które zostało stworzone przez Franciszka Radziszewskiego, jednego z najsłynniejszych

...