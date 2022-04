Pytania do dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ. Czy nasza ochrona zdrowia to udźwignie?

Rozmowa z Pawłem KURZAKIEM, dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału NFZ.

- Czy podstawowa opieka zdrowotna wytrzyma napływ tak dużej liczby uchodźców z Ukrainy? NFZ podpisze dodatkowe kontrakty na ten zakres świadczeń?

- Pomaganie uchodźcom z Ukrainy, wśród których jest wiele kobiet z dziećmi, osób starszych, jest naszym obowiązkiem. Zapewnienie im opieki zdrowotnej to spore wyzwanie, przede wszystkim kadrowe i organizacyjne, ale musimy zrobić wszystko, by jak najlepiej sobie z nim poradzić. Nasze przychodnie mają już doświadczenie w obsłudze obywateli z Ukrainy, przed wojną wielu z nich u nas pracowało. POZ to system otwarty, nie ma w nim ograniczeń, tak pod względem finansowym, jak i liczby funkcjonujących podmiotów. Należy jednak zaznaczyć, że NFZ nie będzie podpisywał dodatkowych umów na poradnie POZ tylko dla uchodźców z Ukrainy. Wśród nich są osoby z wykształceniem medycznym, w tym lekarze i pielęgniarki. Dzięki uproszczonej procedurze naboru jest szansa, by ich zatrudnić w przychodniach, odciążając tym samym polski personel.

- Czy NFZ

