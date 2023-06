Pustelnia franciszkańska w Polanowie. Zachwycające miejsce pośrodku lasu

To miejsce pośrodku lasu. Wokół cisza, którą zakłóca jedynie brzęczenie trzmiela. „Pokój i dobro" - głosi napis na drewnianej tabliczce na bramie, która prowadzi do pustelni. Zaraz obok widzimy niewielkie, porosłe trawą wzniesienie, które mogło być miejscem kultu pogańskiego. Ale ścieżka - i wzrok - prowadzą nas do innego miejsca. To drewniany niewielki kościół, który jest częścią pustelni franciszkańskiej na Świętej Górze Polanowskiej.

Na jego wystrój składają się ikony ze świętymi, Matka Boska i spory krzyż z Chrystusem, które w swej estetyce nawiązują do wschodniego obrządku chrześcijańskiego. Zanim jednak dotrzemy do tego idyllicznego miejsca, musimy przemierzyć Polanów i wejść na Świętą Górę. Leży ona jakieś dwa kilometry od miasteczka. Droga nie jest specjalnie uciążliwa dla osoby, która wędruje regularnie. Przed wejściem na górę mijamy drewnianą kapliczkę z rzeźbą świętego. W gęstym lesie znajdują się małe mosty i studnia, której woda ma podobno uzdrawiającą moc. Główny szlak łatwo rozpoznać. Wtedy, skręcając w lewo, jakieś kilkanaście metrów dalej

