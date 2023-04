Psychologia sportu. Recepta na rzuty karne

O dzisiejszych wymaganiach w sporcie porozmawialiśmy z Marcinem Szewczykiem, psychologiem sportowym, wykładowcą Uniwersytetu Szczecińskiego oraz trenerem akademickich zespołów piłkarskich i koszykarskich, a jeszcze więcej o naszym rozmówcy można dowiedzieć się w internecie pod adresem: headcoach.pl/.

- Jak bardzo ważna według pana jest dzisiaj psychologia sportu?

- Jeżeli myślimy o psychologii sportu, to najpierw dostrzegamy jej rosnące znaczenie w sporcie w kontekście osiągania jak najlepszych wyników, ale patrząc na to szerzej, można zobaczyć głębsze znaczenie, zwłaszcza w zakresie radzenia sobie z problemami dzisiejszego świata. Mam na myśli pewną zmianę w mentalności dzieci i młodzieży. Dzisiaj nastolatkowie przeważnie wychowują się w komfortowych warunkach i nie muszą walczyć o swoje, bo wszystko jest dla nich łatwo dostępne. Ciężko jest im wykształcić w sobie silną wolę i systematyczność, przez co stają się mniej odporni na trudne sytuacje życiowe. Psychologia sportu pozwala zniwelować deficyty w tym zakresie poprzez uświadamianie pewnych mechanizmów oraz rozwijanie

...