Przybywa ładowarek do „elektryków”

Dziewięć nowych stacji ładowania samochodów elektrycznych stanęło na szczecińskich ulicach. To efekt inwestycji prowadzonej przez Budimex Mobility. Do końca III kwartału br. firma chce oddać do użytku jeszcze 27 takich urządzeń.

Ładowarki uruchomiono w rejonie ulic: Floriana Szarego (2 punkty), Cukrowej, Wiosny Ludów, Dworskiej, Ku Słońcu (2 punkty), Niedziałkowskiego, Królewicza Kazimierza i Kadłubka. Inwestycja w Szczecinie to część projektu obejmującego oddanie do użytku łącznie 112 stacji w czterech miastach w Polsce. Spółka została właścicielem infrastruktury ładującej „elektryki" w lutym tego roku w wyniku nabycia jej od firmy Enea Operator. Po przeprowadzeniu niezbędnego przeglądu technicznego, konfiguracji, procesu formalnego oraz realizacji przyłączeń urządzenia z logo Budimex Mobility są sukcesywnie udostępniane mieszkańcom. W Szczecinie zrealizowano pierwszy etap -

...