Przy przebudowie SDS jednak przesadzają

Nawrócony z PIS

2023-12-28 16:03:10

Jak już do niczego nie można się dowalić to numer rejestracyjny przesadzarki jest problemem dla dyżurnych PISich Trolli tego forum... Niech wasz PISdęt Duda doprowadzi do przedwczesnych wyborów , jakimi straszy , to będziecie kanałami chodzić wyznawcy PISU i kaczelnika...