Prowokacja na stronie darłowskiego portu. Zakaz zawijania niemieckich statków

Pracownicy Zarządu Portu Morskiego Darłowo nie wierzyli własnym oczom, gdy 10 dni temu otworzyli stronę internetową spółki. Widniała na niej informacja o tym, że wkrótce do portu nie będą wpuszczane statki pływające pod niemiecką banderą. Jako powód podano reparacje wojenne należące się Polsce, które powinny zostać wypłacone przez Niemcy.

„Rząd Rzeczypospolitej Polskiej podjął decyzję o całkowitym zakazie zawijania do polskich portów dla statków mających jakikolwiek związek z Niemcami. Wczoraj, 14 września, odbyła się wideokonferencja ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka z kierownikami portów państwowych, podczas której ogłosił on decyzję o wstrzymaniu przepuszczania statków z Niemiec do pełnej wypłaty reparacji Polsce za wszystkie skutki spowodowane w Polsce i jej obywatelom na skutek rozpętania II wojny światowej. Zakaz nie będzie objęty niemieckimi statkami, które dostarczają

...