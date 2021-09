Promy, na które czeka Ystad

Coraz bliże umowy z jedną z trójmiejskich stoczni na budowę trzech dużych promów do przewozu ciężarówek (czwarty w opcji). Z niecierpliwością na jednostki czeka port w Ystad, do którego będą one kursować ze Świnoujścia.

Jak poinformowała Polska Żegluga Morska, dwa z nowych promów będą pływać w barwach Unity Line, która należy do Grupy PŻM.

Przypomnijmy, że 30 sierpnia br. premier Mateusz Morawiecki podpisał umowę inwestycyjną na kwotę 650 mln zł.

Jak poinformował „Kurier" Krzysztof Gogol, doradca dyrektora naczelnego PŻM, w ubiegłym tygodniu Maciej Furmański, prezes spółki Polskie Promy, powołanej do budowy tych jednostek, podpisał umowę objęcia w tej spółce udziałów o wspomnianej wartości przez Skarb Państwa. W ten sposób PŻM stała się udziałowcem mniejszościowym Polskich Promów. Oznacza to faktyczne rozpoczęcie procesu inwestycyjnego.

- Trwają prace nad ostatnimi poprawkami do kontraktu. Toczą się one jednocześnie na kilku dokumentach - w Warszawie, Trójmieście i przede wszystkim w Szczecinie - poinformował Andrzej Wróblewski, dyrektor Polskiej Żeglugi Morskiej.

