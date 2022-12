Prognoza na rok 2023 . Wodnikowe moce

Najbliższy rok według systemu chaldejskiego znajdzie się pod panowaniem Marsa. Rozpoczęcie nastąpi w pierwszy dzień wiosny 20 marca 2023 r.. To mocny władca, pełen energii i mocy. Na pewno wiele będzie się działo, gdyż Mars jest przeciwieństwem stagnacji i niemocy. Odpowiada za wojny, agresję, działanie, podejmowanie inicjatywy. Związany jest z początkiem, wszelkimi wyzwaniami. Nie można liczyć na taryfę ulgową. Mars to także zmiana, ale zawsze jest nadzieja, że kierunek będzie korzystny zarówno dla nas indywidualnie, jak i dla globalnego rozwoju. Sprawdźmy zatem, co się będzie działo.

Świat zmieni się całkowicie

W tym roku zanotujemy aż trzy ingresy planetarne, z czego najbardziej znaczące i epokowe będzie wejście Plutona do Wodnika. Od 23 marca do 11 czerwca Pluton znajdzie się tam na chwilę, po czym wróci do znaku Koziorożca. Wejdzie tam z powrotem 21 stycznia 2024 roku. Pluton długo przebywa w jednym znaku, będzie tu stacjonował do 9 marca 2043.

Horoskop wejścia Plutona do Wodnika ukazuje najważniejsze trendy, jakie będą obowiązywały przez

