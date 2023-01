Producenci pieczywa biją na alarm. „Tak trudnego czasu nie pamiętamy”

Piekarze i cukiernicy z powiatu goleniowskiego biją na alarm. Niebawem cena chleba przez nich oferowanego może sięgać nawet 6 złotych za bochenek. Branża piekarnicza zmaga się z największym kryzysem od lat. Wszystko przez drastyczny wzrost kosztów.

Państwo Bogumiła i Jacek Lisiewiczowie swoją piekarnię w Karsku w gminie Nowogard prowadzą od wielu lat, a zakład produkuje nieprzerwanie od 1948 roku. Jak przyznają, tak trudnego czasu dla branży nie było nigdy. Z powodu podwyżek cen paliwa i energii martwią się co będzie dalej? Myślą również o innych.

- Bardzo wzrosły ceny surowców, spora ich część nawet o 100-150 proc. W czasie pandemii zanotowaliśmy nieznaczny wzrost sprzedaży głównie chleba podstawowego, przyczyniły się do tego zamknięte bary, lockdown itp. Mogliśmy zachować stan zatrudnienia, ale budżet został mocno nadwerężony - mówią Bogumiła i Jacek Lisiewiczowie. - Po pandemii nie jest jednak dobrze, wojna na Ukrainie dołożyła nam wydatki na paliwo i gaz. Musieliśmy szukać nowych rozwiązań, by piekarnia i sklepy funkcjonowały, bo wciąż mamy sentyment do tego, co robimy i mamy

