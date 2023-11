Próbne matury już w grudniu

Przyszłoroczny - ten właściwy - maraton maturalny rozpocznie się 7 maja, a zakończy 24 maja. Najważniejsze zmiany na maturze 2024 opublikowane przez CKE to zmniejszenie liczby pytań jawnych na maturze ustnej z języka polskiego z 227 do 110, złagodzenie sposobu oceniania egzaminów pisemnych z języka polskiego, obniżenie wymagań egzaminacyjnych o ok. 20-25 proc., a także nie będzie wymogu zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym z progiem 30 procent. Fot. Ryszard PAKIESER