Prezydent Szczecina pyta i prosi. Gdzie jest raport po awarii ciepła?

niewiarygodne

2021-11-09 15:14:11

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców?! Dobre sobie! Chciał przyjmować islamskich nachodźców, nie sobie do domu oczywiście, tylko nam na głowę i jeszcze coś bredzi o bezpieczeństwie. Ofiary z pociągu z Ratyzbony do Norymbergi pozdrawiają pana prezydenta! A mieszkańcy w trosce o bezpieczeństwo pytają się pana prezydenta jak to się stało, że energetyka cieplna miasta trafiła w ręce szwabów?!