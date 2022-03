Pracy pod dostatkiem. Potrzebuje głównie transport, logistyka i produkcja

7,3 proc. - oto prognoza wskaźnika bezrobocia w lutym 2022 roku w naszym regionie. Słupki są niemal takie same jak w styczniu, choć w porównaniu do jesieni 2021 r. nieznacznie poszły w górę. Według wstępnych informacji z powiatowych urzędów pracy liczba osób pozostających bez pracy wynosi 45 182. Jednak rynek zatrudnienia za chwilę może się wywrócić o 180 stopni, wszak przybywający do nas Ukraińcy mówią jasno: chcemy pracować. Tyle że wśród uchodźców są głownie kobiety, młodzież, osoby starsze…

Liczba zarejestrowanych w stosunku do danych ze stycznia zmniejszyła się o 70 osób, ale już w porównaniu z lutym ubiegłego roku, kiedy przez Polskę przetaczała się trzecia fala pandemii, jest niższa o ponad dziewięć tysięcy.

Przedsiębiorcy mają dziś duże potrzeby kadrowe. Są branże, które wchłoną każdą liczbę pracowników: to głównie transport, handel, branża e-commerce, budownictwo, gastronomia. Eksperci już dawno ocenili - powrócił rynek pracownika. Dziś już wiadomo, że dzięki specustawie, która za chwilę będzie procedowana w Sejmie, otwarty także na naszych południowo-wschodnich sąsiadów.

