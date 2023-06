Pozyskali cenny artefakt

6 czerwca 1944 roku na plażach Normandii rozpoczęła się operacja Overlord. Zadanie obejmowało swoim zakresem czasowym nie tylko ten dzień, ale niemal trzy miesiące. Działania wojenne toczyły się na terenie północno-zachodniej Francji. Kołobrzeskie Muzeum Oręża Polskiego pozyskało unikalny eksponat pochodzący z tamtych czasów, a być może i miejsca. Mowa o 9-metrowej aluminiowej barce desantowej wyprodukowanej w 1944 roku. Łódź ważąca 750 kg trafiła wczoraj do kołobrzeskiego Skansenu Morskiego prowadzonego przez wspomniane muzeum. Na tabliczce znamionowej barki, która zachowała do dnia dzisiejszego swoją pływalność, odczytać można między innymi: „CORP OF ENGENEERS, US ARMY, PONT. HALF. ALUMINIUM, M4 FOR FLOATING BRIDGE, GROSS WEIGHT 1750 POUNDS…". Dalej naniesiona jest nazwa producenta, Consolidated Builders Inc. Portland, Oregon.

