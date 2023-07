Pozwolili umrzeć dębom

PO_pierdywanie; "We wtorek Platforma Obywatelska zorganizowała akcję na terenie szpitala w szczecińskich Zdrojach. Był między innymi marszałek Olgierd Geblewicz, poseł Norbert Obrycki i senator Tomasz Grodzki. Politycy w proteście przeciw "lex Szyszko" sadzili drzewa. Jednym z nich był Jan Posłuszny, radny Szczecina. Sadził w proteście dąb, nazwany Janem (na "cześć" ministra Jana Szyszki - red.). Zanim jednak radny w ten sposób skrytykował ustawę, która - jak mówi - pozwala na "niekontrolowaną..

Alicja

2023-07-19 09:04:03

Włodarz miasta powie, że drzewa były na gwarancji...Czy w ciecinie nie wiedzą, że jak się coś posadzi to należy to podlewać. No tak, jaki włodarz takie myślenie...