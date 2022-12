Powstają 33 kilometry nowej S3. Na trasie z Troszyna do Świnoujścia

Mimo niedawnych opadów śniegu i deszczowej pogody trwa budowa nowej 33-kilometrowej drogi S3 prowadzącej z Troszyna do Świnoujścia. Widać to doskonale, gdy pokonujemy trasę między tymi miejscowościami.

W wielu miejscach wybudowano (porządne asfaltowe) drogi objazdowe i zmieniono organizację ruchu, co na razie nie sprawia większych kłopotów, ale latem, w pełni sezonu, mogą tworzyć się tu zatory. Taka jednak jest cena modernizacji.

Obecnie powstaje drugi most przez cieśninę Dziwna w Wolinie, nowe wiadukty drogowe nad linią kolejową i estakada wjazdowa do Międzyzdrojów. Stara trasa wjazdowa do kurortu została wyburzona, a resztki starego wiaduktu są jeszcze widoczne.

Inwestycja została podzielona na dwa zadania. Pierwsze to odcinek Świnoujście - Dargobądz o długości 17 km, którego wykonawcą jest spółka Polaqua, a wartość kontraktu wnosi 688,8 mln zł. Drugim zadaniem jest odcinek

...