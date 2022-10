Potworny chłopiec i jego mały pies. Odrażający, okrutny, zły

Bił, kopał, rzucał o ścianę, upuszczał krew, polewał żrącym środkiem do czyszczenia toalet. Babcia nie reagowała na to, co 12-latek robił małemu psu. Bo - jak potem twierdziła - przez wnuczka też była bita i zastraszana.

Pani Kamila była w pracy, gdy syn przesłał jej filmik z rudym psiakiem w typie pekińczyka, który był w fatalnym stanie: pobity i oblany żrącą substancją. Napisał: „Zobacz, co mu zrobił". Wspomina, że była wstrząśnięta i przerażona ogromem cierpień, jakich musiało doznać zwierzę.

- Szokujące było też to, kim był oprawca: to 12-letni chłopak z sąsiedztwa, z Dąbia, którym już dawno powinna się zająć policja. Nie chodził do szkoły, porzuciła go matka, okradał nie tylko bliskich, bił babcię, czyli jedyną osobę, która podjęła się opieki nad nim, gdy także ojciec zawiódł - opowiada pani Kamila (dane do wiadomości redakcji). - Od dawna wszyscy wiedzą, jakim zagrożeniem jest ten mały potwór, a mimo to nikt nie zareagował: ani opieka społeczna, ani nawet pedagog szkolna. Ktoś w końcu powinien powiedzieć stop tej patologii. Póki nie będzie za późno.

Ofiarą przemocy 12-latka

...