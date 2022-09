Potencjometr czarodziejską różdżką? Dziecięce marzenia o grze w reprezentacji i zagrożenia ze strony skautów

Wysłuchanie „Mazurka Dąbrowskiego", gra w biało-czerwonym stroju, możliwość sprawdzenia się w rywalizacji z najlepszymi rówieśnikami z całej Europy. W niedawno zakończone wakacje kilka tysięcy polskich dzieci ciężko trenowało, żeby wywalczyć sobie miejsce w piłkarskiej reprezentacji, w której gra dla wielu była pierwszym krokiem do być może wielkiej kariery.

- Powołania do kadry były tematem numer jeden na obozach od rana do wieczora, a dla dzieciaków to wielka sprawa - podkreśla Beata Pocztarska, która jako kierownik obozów Polish Soccer Skills z bliska obserwuje rozwój młodych piłkarzy.

- Każdy dzień ma inną myśl przewodnią, co innego jest w nim kluczowe - opowiada Marek Chełkowski, koordynator sportowy na obozach Polish Soccer Skills. - Na początku obozu dzielimy piłkarzy na czteroosobowe grupy, które w kolejnych dniach pracują z trenerami nad techniką użytkową, motoryką, rozumieniem gry. Wszystko prowadzi do tego, co czeka młodych piłkarzy ostatniego dnia, czyli testów z użyciem potencjometru. To narzędzie, z którego korzystamy od 15 lat do wyłapywania perełek. Porównujemy

...