„Postawmy w Szczecinie źródła z wodą do picia!”. Dla wszystkich – nie tylko w upały

W Wiedniu dostępne od ponad 20 lat , ale wam PISiorom wszystko , co nie trafia do waszej zachłannej łapy przeszkadza , bo to zbytek prawda ??

Pitniki

2022-07-25 17:50:27

Wiecie że komunikacja miejska rozsypała się już calkiem? A wy ciągle o pierdołach typu pitniki albo wędrujące drzewka. Ludzie nie przychodzą do pracy w ZDiTM co można było przewidzieć, bo za mala kasa. Za to milony na Fryderyki, elegiebety, naukę niemieckiego, sediny denkmale Wille Lentze śródmiejskie ogrody i opowieści o carycach itepe czy na spotkania z Komorowskim albo inne politykierskie inicjatywy . Mieszkańcy za to na szarym końcu