Posłowie ujawnili majątki. Nieruchomości, samochody, motocykle...

Posłowie Sejmu dziesiątej kadencji opublikowali oświadczenia majątkowe. Niektórzy z nich, także ci, którzy reprezentują okręgi szczeciński i koszaliński, są bardzo zamożnymi ludźmi.

Jednym z najbogatszych posłów w Polsce jest Artur Łącki z Koalicji Obywatelskiej, który ponownie dostał się do Sejmu ze Szczecina. W oświadczeniu zadeklarował, że zgromadził ponad 883 tys. zł, 100 tys. euro i pół miliona dolarów oszczędności. Do tego dochodzi ponad 2 mln zł i pół mln euro w papierach wartościowych. To nie wszystko. Są jeszcze nieruchomości. Na czele z domem za 2,5 mln zł - to współwłasność małżeńska. Do tego kilka mieszkań wartych łącznie ponad 1 mln 100 tys. euro - to też współwłasność. Plus gospodarstwo rolne za 75 tys. „Inne nieruchomości", także współwłasność, wyceniono na 50 mln zł. Poseł ma też samochody. Oto one: Mercedes EQC, Range Rover, Jeep Grand Cherokee, BMW 4 Cabrio, Ifiniti Q 50. Może się pochwalić także luksusowymi zegarkami, takimi jak IWC, Rolex, Rado, Hublot.

Jego partyjny kolega, Bartosz Arłukowicz, poinformował o następujących oszczędnościach: 443 336,96 zł, 614

...