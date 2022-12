Port i Polimery Police zwiększą potencjał

Jak już informowaliśmy, 28 listopada podpisano w Szczecinie list intencyjny w sprawie utworzenia Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. W przedsięwzięcie mocno jest zaangażowana Grupa Azoty, największy producent wodoru w Polsce. Jej potencjał wkrótce będzie jeszcze większy dzięki inwestycjom w Policach. W przyszłym roku ma ruszyć produkcja w nowej fabryce polimerów, a jeszcze w grudniu br. spodziewana jest pierwsza dostawa propanu z USA do polickiego gazoportu.

Przypomnijmy, że w ramach podpisanego listu intencyjnego sygnatariusze (uczelnie, spółki, wojewoda) zadeklarowali współpracę na rzecz stworzenia otoczenia biznesowego i technologicznego w celu rozwoju gospodarki wodorowej na terenie województwa zachodniopomorskiego. Zawarte porozumienie zakłada między innymi wsparcie rozwoju źródeł OZE w regionie - zarówno w ujęciu skali wdrożeń, jak i zagospodarowania nadwyżek energii do produkcji zielonego wodoru. Sygnatariusze będą podejmować działania zmierzające do stworzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego optymalnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w

