Pogoń za marzeniami…Startuje IV liga ze spadkowiczami: Flotą, Chemikiem oraz Gwardią, beniaminkiem Jeziorakiem i etatowym Hutnikiem

szczecinianin

2021-08-04 22:54:42

Ale dział sportowy kuriera zszedł na psy. Po co komu rozmowa z rzecznikem Hutnika szczecin ,którego nikt nie zna i nie kojarzy, i do tego płatna ! Jęsli chce się pisać o Iv lidze ,to zróbcie najpierw jakiś cykl i przedstawcie wszystkie zespoły