Pociągi (na razie) pojadą

Spór z kolejarzami ze spółki POLREGIO został zażegnany, ale niezakończony. I choć do zapowiadanego na 16 maja strajku nie doszło, to groźba wstrzymania połączeń wciąż jest realna. Wprawdzie marszałek Olgierd Geblewicz i prezes POLREGIO SA Artur Martyniuk uzgodnili szczegóły aneksu do umowy na realizację przewozów pasażerskich na Pomorzu Zachodnim, ale dokument ten zabezpiecza jedynie wzrost wynagrodzeń kolejarzy. Pozostałe elementy umowy związane z inflacją będą przedmiotem dalszych negocjacji.

Ubiegłotygodniowe rozmowy władz województwa z zarządem kolejowej spółki pozwoliły zażegnać groźbę strajku na kolei. A także przeanalizować koszty funkcjonowania regionalnego przewoźnika i jego oczekiwania wobec samorządu.

- Jestem umiarkowanym optymistą co do dalszej współpracy - mówi marszałek.

Dokument z podpisami marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza i wicemarszałka Tomasza Sobieraja został przekazany POLREGIO SA w poniedziałek 30 maja. W spotkaniu podsumowującym negocjacje władz samorządu województwa z szefostwem kolejowej spółki uczestniczył Andrzej Chańko,

...