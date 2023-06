Po Szczecińsku, czyli bluza znacząca

Pani Katarzyna wraz z mężem przeprowadziła się do Szczecina i już nie wyobraża sobie innego miejsca do życia. Fot. PoSzczecińsku/Facebook

„Jadę na frytkebaba do Raba", „Kupisz mi pasztecika?", „Którędy nad morze?". Bluzy i dodatki z takimi napisami znaleźć możemy na stornie poSzczecińsku.pl. Marka tworzy wyjątkowe grafiki z napisami nawiązującymi do kultowych miejsc w Szczecinie.

PoSzczecińsku.pl to ubrania i dodatki nie tylko dla turystów, ale także „lokalsów", które powstały z miłości do Szczecina. - Chciałam, żeby nasze bluzy, koszulki i gadżety promowały miasto, w którym sama się zakochałam. Przyjechałam tutaj na studia i zostałam. Teksty w grafikach nawiązują do miejsc, skojarzeń czy nazw znanych szczecinianom, jak kultowy pasztecik, frytkebab, fabryka czekolady czy dźwigozaury. Są one wspomnieniami, które chcieliśmy zatrzymać. To produkty dla osób, które tak jak ja nie wyobrażają sobie innego miejsca do życia niż Szczecin, który tak dynamicznie się zmienia - opowiada Katarzyna Czubakowska, właścicielka marki.

Jak się okazało, produkty PoSzczecińsku pokochali nie tylko szczecinianie. Sklep działa w internecie i jak przyznaje pani Katarzyna, zdarzały się wysyłki do różnych stron Polski, do osób

