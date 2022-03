Po odszkodowanie za powikłania po szczepieniu

Ponad 400 wniosków z całego kraju wpłynęło w ciągu miesiąca do Rzecznika Praw Pacjenta o świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego za powikłania po szczepieniu przeciwko COVID-19. Ponad 20 z nich złożyli mieszkańcy Zachodniopomorskiego. Około 15 proc. zgłoszonych powikłań dotyczy reakcji anafilaktycznych bezpośrednio po podaniu szczepionki. Pozostałe to np. zaburzenia układu nerwowego czy zaburzenia naczyniowe, serca i krwi.

Od 12 lutego do 14 marca tego roku do Rzecznika Praw Pacjenta wpłynęło 440 wniosków o świadczenia z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych. A 23 z nich (5,2 proc.) zostały wysłane przez osoby z województwa zachodniopomorskiego. To znacznie mniej niż np. z mazowieckiego (16,3 proc.) czy pomorskiego (11 proc.), ale istotnie więcej niż z podlaskiego (1,6 proc.). W całym kraju o świadczenia z tego funduszu ubiegają się najczęściej osoby z grupy wiekowej 61-70 lat. Ale nie w Zachodniopomorskiem - tutaj najwięcej wniosków złożyły osoby w wieku 41-50 lat. Najmniej dotyczy dzieci.

- Wszystkie przeanalizowane przez nas dotąd wnioski dotyczą szczepień przeciw

...