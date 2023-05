Po co dawać sobie wciskać „paragony grozy”?

"To uderzenie w idee Marszu Miliona 4 czerwca 2023 roku w Warszawie który jak wiadomo jest wymierzony w drożyznę i inflację oraz w obronie wartości europejskich" - O jakie konkretnie chodzi idee? Te przeciw inflacji, chcące z miejsca rozdawać wszystkim 1000+? Wiesz w ogóle czym jest inflacja? I o jakie europejskie wartości chodzi? To pałowanie francuskich protestujących, holenderskich rolników? Handel narkotykami przez pontonowych przybyszy, przeganianie turystów z miast? Weź tabletki...

Mirek KOD Pomorzany

2023-05-16 21:51:14

Sezon ogórkowy należy uznać za rozpoczęty skoro latający reporter pisze o paragonach grozy i zachęca klientów gastronomii do obliczania w pamięci iloczynu gramatury z ceną za kilogram. Co ważne przy tym zaznacza że nikt nikogo nie zmusza do zakupów i wcale nie jest drogo. To uderzenie w idee Marszu Miliona 4 czerwca 2023 roku w Warszawie który jak wiadomo jest wymierzony w drożyznę i inflację oraz w obronie wartości europejskich