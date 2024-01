Pilnie zatrudnią lekarzy i sto pielęgniarek. Za mało ich do leczenia i opieki nad pacjentami

Coraz częściej szpitale zmuszane są do zawieszania poszczególnych oddziałów z powodu braków kadrowych. I to nie tylko w regionie. W ubiegłym roku kilka razy zdarzyło się to także w Szczecinie.

Brakuje lekarzy różnych specjalności: endokrynologów, anestezjologów, reumatologów, okulistów, chirurgów… Praktycznie w każdej placówce potrzeba też więcej pielęgniarek. Szpital Wojewódzki w Szczecinie stara się je zrekrutować na drugim końcu kraju - od ręki gotowy jest zatrudnić setkę.

Ten sam szpital w ubiegłym roku musiał czasowo zawiesić lub ograniczyć funkcjonowanie dwóch oddziałów. Właśnie z powodu braków specjalistów. Sytuację udało się ustabilizować, ale to nie oznacza, że placówka przestała odczuwać problemy kadrowe. Odczuwa. I to nie tylko odnośnie lekarzy.

- W naszych placówkach przy ul. Arkońskiej i w Zdunowie, pracuje ponad 800 pielęgniarek i około 600 lekarzy, wliczając rezydentów i stażystów - informuje Tomasz Owsik Kozłowski, rzecznik prasowy tego szpitala. - Lekarzy specjalistów mamy ponad 350. Zważając na fakt, że rocznie na tysiącu łóżek w oddziałach przebywa ok. 40 tys.

