Pierwszy krok, czyli lepiej późno niż później. Policzą się z drzewami

Jasne Błonia, park im. Stefana Żeromskiego, skwer Janiny Szczerskiej i zieleń Wałów Chrobrego - trudno uwierzyć, że do tej pory miejskie służby nie dysponowały pełną inwentaryzacją rosnącej tam zieleni. To jednak fakt. Na co dowodem właśnie ogłoszony przez magistrat przetarg na „wykonanie podstawowej inwentaryzacji i wstępnej inspekcji drzew rosnących na wybranych terenach miasta".

Postulat inwentaryzacji szczecińskiej zieleni jest podnoszony przez dendrologów oraz miejskich aktywistów od co najmniej ćwierćwiecza. Jest to bowiem narzędzie niezbędne dla rzetelnego zarządzania zielonymi zasobami miasta, czyli także ich niemarnowania. Co potwierdzają przykłady wielu europejskich miast, w tym m.in. także Warszawy, Krakowa i Poznania.

Postulaty i narzędzia

- Inwentaryzacja drzew jest pierwszym etapem tworzenia kompleksowego systemu opieki nad drzewami, którego celem jest poprawa dobrostanu drzew, przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa w ich otoczeniu - przekonuje Marta Safader-Domańska, ogrodnik miasta. - Jest to szczególnie ważne w kontekście zwiększenia występowania

...