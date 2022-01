Pędzą na ratunek, lecz są wyśmiewani. Już nie brawa, a... środkowy palec

Obelgi, wyzwiska i obraźliwe gesty zastąpiły brawa, jakimi na początku pandemii koronawirusa obdarowywano m.in. ratowników medycznych z pogotowia. Dzisiaj kombinezon ochronny, potrzebny przy udzielaniu pomocy osobie zakażonej, bywa powodem do drwin.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie na Facebooku opisała dwie takie sytuacje. Pierwsza sprzed kilku dni, z Koszalina: ratownicy medyczni jechali ambulansem do pacjenta w izolacji, byli ubrani w kombinezony ochronne, a nadjeżdżający z naprzeciwka samochód dostawczy zaczął do nich mrugać światłami i, kiedy zbliżył się do karetki, jego kierowca wykonał obraźliwy gest - pokazał w stronę ratowników środkowy palec. Drugie, podobne zdarzenie było w grudniu, w pobliżu Kołobrzegu, na trasie S6: z osobowego auta, które wyprzedzało ambulans z ratownikami w kombinezonach, wychylił się pasażer i… oburącz pokazywał medykom podobny, obraźliwy, gest.

To nie były odosobnione zdarzenia. Kolejny przykład obrażania ratowników podaje rzeczniczka pogotowia.

- Ratownicy z Myśliborza szli do pacjenta ubrani w kombinezony, spotkali

