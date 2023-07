Oszukują na składnikach, źle znakują dania. Co jemy w popularnych kebabach?

Kebab to dziś jeden z najpopularniejszych fast foodów i w końcu - po raz pierwszy - doczekał się kontroli. Co podają nam właściciele kulinarnych przybytków, wzięła pod lupę Zachodniopomorska Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Największą bolączką skontrolowanych gastronomików jest to, że oszukują przy składnikach, źle oznaczają mięsa, podmieniają sery.

Kebab stał się niemal naszym narodowym daniem. Posiłek, którego rodowodu należy szukać w Turcji, jest obecny w gastronomii od dawna i nie ma chyba miasta w Polsce, które oparłoby się serwowaniu mięsa w towarzystwie bułki, frytek czy tortilli. Kebab króluje w miastach i miasteczkach, w turystycznych kurortach nad morzem i w górach.

Wyniki kontroli, jaką przeprowadzono w całej Polsce, w tym również w Szczecinie, w pierwszym kwartale 2023 roku są zaskakujące. W stolicy Zachodniopomorskiego inspektorzy ZIJHARS pod lupę wzięli siedem punktów gastronomicznych.

- Nieprawidłowości stwierdzono łącznie w 5 podmiotach (tj. w 71,4 proc. podmiotów skontrolowanych), w tym 5 punktach

...