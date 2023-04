Ostrzeżcie swoich bliskich. Znowu okradli seniorów!

Kolejne seniorki w Szczecinie straciły swoje oszczędności, dając się zwieść oszustom udającym policjantów. Skala przestępstw jest przerażająca - tylko w ub. roku starsi mieszkańcy w naszym regionie stracili w ten sposób prawie 3,7 mln złotych! Nie ma dnia bez prób takich oszustw.

Szczecińscy policjanci kolejny raz ostrzegają seniorów przed oszustami, którzy najczęściej działają metodami „na policjanta", „na wnuczka" czy pracownika poczty. Jednego dnia na terenie Szczecina dwie seniorki straciły swoje oszczędności.

85-latka odebrała telefon od osoby podającej się za pracownika poczty. Pytano, czy seniorka będzie w domu, ponieważ listonosz ma przekazać przesyłkę. Późnej zadzwoniła osoba podająca się za policjanta, informując, że ma dojść do włamania do mieszkania kobiety i przekonując, by przekazała pieniądze. Starsza pani uwierzyła - wywiesiła pieniądze w torbie papierowej na klamce od

...