Osiedle Zachód w Stargardzie doczeka się rewitalizacji. Na razie jest koncepcja

Dużo zieleni, miejsc do odpoczynku dla starszych i aktywności dla najmłodszych, ciekawe rozwiązania architektoniczne, zmodernizowana fontanna i ścieżka rowerowa biegnąca przez osiedle - tak w skrócie ma wyglądać realizacja koncepcji Zielone Płuca os. Zachód. W miniony wtorek zaprezentowano ją mieszkańcom.

Dla stargardzian, na placu przy fontannie, przygotowano plansze z wizualizacjami miejsc, które ulegną przemianie w ciągu kilku najbliższych lat. Mogli tam zapoznać się ze szczegółowymi projektami, porozmawiać z projektantem, urzędnikami i włodarzami miasta.

W pierwszej kolejności zagospodarowania doczekać się ma teren w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, fontanny i pobliskie ciągi komunikacyjne. Deptak ma stać się atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu wśród zieleni. W kolejnych etapach przebudowy os. Zachód planowana jest też ścieżka rowerowa, która ma przebiegać od al. Żołnierza, wzdłuż wieżowca B1 i plebanii aż do ul. Szczecińskiej.

- Udało nam się wypracować taką koncepcję, by mieszkańcy mieli tu, nie wyjeżdżając do centrum, miejsce do spędzania

...