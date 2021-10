Oddziały pełne małych pacjentów

Przybywa dzieci na oddziałach szpitalnych. W kraju sytuacja stała się naprawdę poważna, w niektórych województwach dzieci przywożone na izby przyjęć trzeba przekierowywać do innych placówek.

W Zachodniopomorskiem na szczęście oddziały pediatryczne jeszcze są wydolne. Ale problemem nie jest tylko COVID-19. Do szpitali trafia teraz dużo pacjentów z innymi infekcjami, w tym RSV - to zakażenie, które w tym roku pojawiło się wyjątkowo wcześnie.

Jesień to generalnie czas, w którym infekcji jest więcej - i u dzieci, i u dorosłych. Ale do tej pory nie był to „sezon" na zakażenia RSV. W tym roku przyszły one wcześniej i w połączeniu z jesiennymi infekcjami oraz zakażeniami koronawirusem spowodowały, że oddziały pediatryczne zaczęły się bardziej zapełniać.

- Normalnie jego nasilenie (RSV - red.) było w miesiącach zimowych: styczeń-luty, a początek w grudniu - mówi dr n. med. Paweł Gonerko, specjalista pediatrii i alergologii, ordynator Oddziału Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii szpitala „Zdroje". - Czyli okres od grudnia do marca to był normalny czas, kiedy występowały zakażenia RSV.

