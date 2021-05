Odcięci od świata. Kładka we wsi runęła ponad pół roku temu

Ponad pół roku temu runęła kładka nad rzeczką w Boguszycach w gminie Nowogard. Przejazd traktorem, dojazd karetki lub wozu strażackiego jest tędy niemożliwy. Od tego czasu mieszkańcy wołają o pomoc!

Monity w urzędzie nic nie dają

Dla prowizorycznego mostku we wsi jego długa eksploatacja bez wymaganego remontu okazała się nie do udźwignięcia. Konstrukcja runęła do rzeczki. Nikomu nic się nie stało. Aby jednak dostać się teraz do niektórych domostw czy na pola, trzeba skorzystać z uciążliwego objazdu.

Z problemem mieszkańcy zostali sami, na nic zdają się monity w nowogardzkim urzędzie.

- Problem z przepustem zwanym mostkiem mamy od października ub.r. Zapewne runął z powodu przejazdu ciągników i maszyn rolniczych. Poprzednia sołtys Krystyna Maciejewska koordynowała przetarg na naprawę, który ja jako obecny sołtys podpisałam. Do przetargu przystąpiły cztery firmy, najtańsza oferta opiewała na około 480 000 zł, najdroższa 680 000 zł. W zaplanowanym budżecie przewidziane jest około 200 tys. zł na ten cel, z czego kwota około 5 tys. zł jest brana pod uwagę na dodatkowe

