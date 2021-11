Od mechaniki do mechatroniki. Z kart szczecińskiego przemysłu

Ze Zbigniewem NEUMANNEM, prezesem Zarządu Oddziału SIMP w Szczecinie, rozmawia Grzegorz DOWLASZ

- Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ma długą historię. Organizacja założona w 1926 roku miała na celu wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego odrodzonej II Rzeczypospolitej.

- Szczeciński oddział utworzono 75 lat temu i na początku składał się on z niewielkiej grupy specjalistów. Wówczas najważniejsza była grupa przybyła z Gdańska z Henrykiem Sosnowskim na czele. Władze upoważniły tych ludzi do przejmowania majątku stoczniowego od Rosjan i zobowiązały do uruchomienia stoczni, których było wówczas kilka, co po zniszczeniach wojennych oraz skutkach szabrownictwa nie było łatwe. Trudno sobie wyobrazić, w jakich warunkach to się odbywało. Inżynier Sosnowski z doświadczeniem zdobytym przed II wojną w stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni zaczynał w Szczecinie m.in. od przerobienia niedokończonych kadłubów łodzi podwodnych na pontony, które wykorzystywano do wydobycia zatopionych holowników i innego sprzętu. W tym pionierskim okresie kadra mechaników była nieliczna,

...