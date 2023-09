Nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy powstał w Szczecinie

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy rozpoczął działalność w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. W nowo powstałym ZOL-u jest 40 miejsc dla pacjentów wymagających całodobowej opieki.

ZOL jest przeznaczony dla tych chorych, którzy nie wymagają hospitalizacji, ale ze względu na stan zdrowia są niesamodzielni i potrzebują całodobowej pielęgnacji. Dziesięć przygotowanych tu miejsc jest dla osób, którym w oddychaniu muszą pomagać respiratory. Wszyscy pacjenci są pod opieką wykwalifikowanego personelu: lekarzy, pielęgniarek, opiekunek medycznych, fizjoterapeutów, terapeutów zajęciowych, logopedy, psychologa.

- Głównym zadaniem naszego zespołu jest podjęcie działań oraz określenie zadań dla pacjenta, które mają na celu poprawę jego funkcjonowania, naukę samoopieki oraz, w miarę możliwości, umożliwią mu powrót do domu - mówi lek. Luiza Bieńkowska kierująca ZOL-em przy ul. Arkońskiej. - ZOL to nie szpital, my nie prowadzimy diagnostyki i aktywnego leczenia. ZOL to również nie DPS, w którym pacjenci kwaterowani są bezterminowo. U nas chorzy z założenia mają przebywać czasowo, nie

...