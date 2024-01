Nowy podatek od plastiku. Zapłaci konsument i przedsiębiorca

Plastikowe opakowania, talerze, sztućce to produkty, które mają wyjątkowo długie życie – rozkładają się tysiące lat. Dziś, by ograniczyć ich używanie, a także zracjonalizować gospodarkę odpadami, trzeba uderzyć po kieszeni – zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów. Fot. Sylwia DUDEK

20 groszy za każdy plastikowy kubek oraz 25 groszy za pojemniki na żywność - opłaty za plastikowe opakowania stały się faktem. Od 1 stycznia 2024 roku Polska wprowadza nowe regulacje dotyczące opłat za jednorazowe produkty wykonane z tworzyw sztucznych. Uderzenie po kieszeni ma główny cel: zmniejszenie wpływu produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Nowa danina to nic innego jak efekt rozszerzenia ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 roku o zmianie ustawy dotyczącej obowiązków przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórych odpadów oraz o opłacie produktowej. Kto zapłaci nowy podatek, już nazwany podatkiem od plastiku? Sklepy, bary, restauracje oraz - jak mówi rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska - każdy „przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego, jednostkę handlu hurtowego lub jednostkę gastronomiczną, w których są oferowane produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych wymienione w załączniku nr 6 do ustawy będące opakowaniami lub napoje lub żywność pakowane przez tego przedsiębiorcę w te produkty, jest obowiązany do pobrania opłaty od

...