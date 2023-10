Nowy park – z zielenią atrakcyjną przez cały rok

„Zostały dobrane tak, aby rabaty były atrakcyjne i cieszyły oko o każdej porze roku" - to klucz, według którego jest wzbogacana roślinna różnorodność nowo otwartego szczecińskiego parku „Psie Pole".

W tym roku to największa zielona inwestycja Szczecina: za niemal 4 miliony złotych został przemieniony w atrakcyjny miejski park dawny ugór na os. Zawadzkiego-Klonowica. Na 2,5-hektarowej działce - między ulicami: Marlicza, Zawadzkiego i Szafera - niewiele ponad miesiąc temu został przekazany najmłodszym plac zabaw m.in. z huśtawkami, karuzelą, tzw. podniebną deskorolką i linarium. Dla nieco starszych - tor dla kołowców, w tym rolkarzy. W nawiązaniu do dawnego przeznaczenia terenu obecnego parku - wybieg dla psów: ogrodzony, m.in. kładkami do ćwiczeń i urządzeniem do slalomu, a też z piesuarami. Natomiast dla wszystkich - wzdłuż spacerowych alejek - stanęły ławki w otoczeniu „pięknych okoliczności przyrody", czyli morza róż i hortensji, różnorodnych bylin, ozdobnych traw, zielonego tunelu pnącz na pergoli.

Nie byłoby parku bez zieleni wysokiej. Czyli drzew, których docelowo - jeszcze

