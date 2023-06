Nowy budynek szpitala na Pomorzanach dla kobiet i noworodków

Na tę zmianę od dawna czekali zarówno pacjenci szpitala, jak i personel. Powstały przestronne, jasne pomieszczenia, w których w komfortowych warunkach diagnozowane, operowane i leczone będą kobiety i najmniejsi pacjenci szpitala na szczecińskich Pomorzanach. To w oddanym właśnie do użytku nowym budynku klinik ginekologiczno-położniczo-noworodkowych. Trwają ich przenosiny z budynku A do nowo wybudowanego budynku A2.

Czterokondygnacyjny nowy budynek (parter i trzy piętra) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 PUM w Szczecinie pomału zapełnia się pacjentkami i najmniejszymi pacjentami. Przenosiny to efekt kończącego się kolejnego etapu inwestycji rozbudowy i modernizacji klinik położniczo-ginekologiczno-noworodkowych budynku A. Powstał nowoczesny budynek A2. To zmiana długo wyczekiwana i przez pacjentów, i przez personel szpitala. Swoją lokalizację już zmieniły: Izba Przyjęć Położniczo-Ginekologiczna - wejście do niej jest przez automatycznie rozsuwane drzwi, na parterze; Klinika Patologii Noworodka (część intensywnej terapii i patologii noworodka) - do niej możliwe jest

