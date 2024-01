Nowoczesny ambulans trafi do Szczecina

Państwowa Straż Pożarna zakupiła 12 samochodów specjalistycznych z przeznaczeniem m.in. do wsparcia działań ratowniczych. Samochody mogą też pełnić funkcję ambulansu w sytuacji, gdy nie ma możliwości wykorzystania karetki. Wozy z początkiem roku mają trafić do jednostek Państwowej Straży Pożarnej w całym kraju. Samochody wsparcia dekontaminacji trafią do Komend Miejskich PSP we Wrocławiu, Lublinie, Krakowie, Rzeszowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Białymstoku, Gdyni, Olsztynie, Poznaniu i Szczecinie.

- Pojazdy przeznaczone są głównie do wsparcia dekontaminacji podczas działań medycznych przy zagrożeniach czynnikiem CBRNE - przekazał st. brygadier Karol Kierzkowski, rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. - Stanowić one będą także zabezpieczenie długotrwałych działań ratowniczych, ćwiczeń oraz innych zadań realizowanych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jak dodaje, zagrożenia typu CBRN (Chemical, Biological, Radiological and Nuclear) nie tylko występują w stanie wojny, ale także w wyniku ataków terrorystycznych oraz katastrof ekologicznych

