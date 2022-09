Nowoczesna technologia pomoże leczyć zeza. Dzięki połączeniu nauki z biznesem

Dużo łatwiej i skuteczniej będzie można leczyć zeza, zwłaszcza u dzieci. To dzięki nowoczesnej technologii, którą opracowali okuliści z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz inżynierowie z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT w Szczecinie.

Zanim specjaliści podejmą się operacji zeza, muszą dokonać dokładnego pomiaru jego kąta. U dzieci nie jest to łatwe - mały pacjent musi przez dłuższy czas siedzieć w jednym miejscu, patrzeć w kierunkach wskazywanych przez optometrystę. To dla najmłodszych zajęcie nudne, więc skuteczność badania może zależeć od ich humoru, zmęczenia, nastawienia. Zazwyczaj niezbędna jest współpraca okulisty, przynajmniej dwóch optometrystów i rodziców dziecka. A i to nie gwarantuje powodzenia i często uzyskuje się niepewny pomiar, trzeba powtarzać badanie. Nowe urządzenie ma uprościć ten proces. Dziecko usiądzie na chwilę przy urządzeniu i będzie patrzyło np. na postaci z kreskówki, a aparat dokona pomiaru. Do jego obsługi wystarczy technik. Badanie zajmie chwilę, a wynik będzie pewniejszy.

