Niepewność przedsiębiorców. Co przyniesie 2023 rok?

Rok 2023 budzi u wielu przedsiębiorców poczucie niepokoju. Opinie ekonomistów i specjalistów ds. gospodarki potwierdzają prawnicy. Jak mówi mecenas Dariusz Sosnowski z kancelarii Wódkiewicz & Sosnowski, wielu przedsiębiorców obawia się dalszego wzrostu cen, kosztów pracowniczych czy problemów energetycznych. Nie bez znaczenia jest również np. podwyżka składek ZUS dla małych firm.

Miniony rok był trzecim z rzędu bardzo trudnym dla przedsiębiorców. Dwa lata pandemii i lockdownów odcisnęły piętno na wielu sektorach gospodarki. Gdy porzucono już obawy związane z koronawirusem, pojawiła się wojna i poważne turbulencje gospodarcze.

Dlaczego przedsiębiorcy odwiedzają prawników? O co ich pytają? Mec. Dariusz Sosnowski wyjaśnia, że to kwestia gotowości do zmian, gdy tylko zajdzie taka potrzeba.

- Spotykamy firmy, które chcą być gotowe na zatrudnianie i zwalnianie jednocześnie - twierdzi mec. Dariusz Sosnowski, adwokat zajmujący się tematami gospodarczymi. - To brzmi abstrakcyjnie, ale wielu przedsiębiorców rozważa scenariusze optymistyczne, zakładające dalszy rozwój i poszerzanie zespołu,

