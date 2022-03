Nie tylko miejsca… Wyzwania dla polickiej oświaty

W gminie Police do szkół podstawowych i przedszkoli chodzi już 78 dzieci uchodźców z Ukrainy. Wiadomo, że będzie ich więcej, bo już są kolejne zakwaterowane na tym terenie, ale jeszcze nie zostały zapisane do placówek oświatowych. W ostatnich dniach na przykład grupę uchodźców przyjęto w Niekłończycy - 40 osób, z których mniej więcej połowa to dzieci.

- W naszych gminnych szkołach jest obecnie 58 dzieci z Ukrainy (przybyłych już po wybuchu wojny w tym kraju - red.) - mówił w poniedziałek (14 marca) Witold Stefański, naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w Policach. - A w przedszkolach 20. Na pewno będzie więcej. Do Niekłończycy kilka dni temu dotarło 40 osób, z tego 18 to dzieci. Pewnie za 2-3 dni pójdą do szkoły. Wiemy też, że sporo dzieci z Ukrainy jest zakwaterowanych u rodzin na terenie naszej gminy, i one w większości się jeszcze nie zgłaszają do szkół, ale pewnie za chwilę będą.

Polickie placówki oświatowe mają już doświadczenie w pracy z ukraińskimi dziećmi, które od lat, wraz z rodzinami, osiedlały się w Policach. Ale to doświadczenia z innej sytuacji. Ta obecna jest

