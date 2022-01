Nie ma rachunku za gaz, jest wezwanie do zapłaty

Część indywidualnych odbiorców gazu nie dostała rachunków za jego zużycie od jesieni ubiegłego roku. Za to niektórzy dostają już ponaglenia wzywające do zapłaty zaległości. Do tego wskazane jest inne konto niż do tej pory. Próżno dzwonić na infolinię, bo ta cały czas jest zajęta. Dostawca (PGNiG) przyznaje, że problem leży po jego stronie, ale to klient musi go rozwiązać…

- Nie rozumiem, o co chodzi - mówi pan Jarosław z Polic. - Od jesieni nie dostałem faktury za gaz, a teraz przyszło do mnie wezwanie do zapłaty zaległości. Jakiej zaległości? Ja nic nie zalegam, co potwierdza informacja na moim koncie w elektronicznym Biurze Obsługi Klienta PGNiG. A w tym wezwaniu jest jeszcze inne konto od tego, na które wcześniej wpłacałem należności za gaz. O co w tym wszystkim chodzi?

PGNiG potwierdza, że do niektórych odbiorców rachunki za gaz docierają z opóźnieniem.

- W związku z modernizacją systemu informatycznego możliwe są w niektórych rejonach opóźnienia w dostarczaniu rachunków za gaz - przyznaje Rafał Pazura, rzecznik prasowy w Departamencie Komunikacji PGNiG. - Zapewniamy, że

...