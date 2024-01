Nie będą już musieli biegać do pożarów

Ochotnicza Straż Pożarna z Wyszomierza (gmina Nowogard) doczekała się w końcu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. W tym miesiącu kluczyki wraz z dowodem rejestracyjnym zostały uroczyście przekazane druhom. Samochód kosztował 1 mln 158 tys. zł.



„Zabytkiem" z pomocą

O trudnej sytuacji druhów z Wyszomierza pisaliśmy już w 2021 roku. Samochód, który mieli do dyspozycji, był w fatalnym stanie.

- Ten samochód to dosłownie zabytek, nie ma w tym przesady. Choć pojazd praktycznie nie nadaje się już na akcje ratownicze, to robimy wiele, by nam służył - mówił wówczas radny Andrzej Kania, wiceprezes stowarzyszenia OSP Wyszomierz, strażak ochotnik. - Gdy jest sprawny, druhowie wyjeżdżają nim do interwencji wiele razy. To najczęściej pożary, wypadki drogowe. Ochotnicy muszą szybko dojechać i działać w miejscu wypadku, które przecież niestety zdarzają się na pobliskiej obwodnicy drogi ekspresowej S6 biegnącej obok Wyszomierza. Samochód, sprzęt w remizie są w okropnym stanie, jesteśmy niedoposażeni.

- Dziś nasza drużyna liczy 10 druhów przydatnych do akcji ratowniczo-gaśniczej, a kolejnych

...